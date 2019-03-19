В Правительстве Тверской области обсудили подготовку к весенним полевым работам

Весенние полевые работы в отдельных районах Тверской области планируют начать через месяц. Подготовку к посевной кампании обсудили сегодня, 19 марта, на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин основными целями в АПК определил увеличение самообеспеченности страны по основным видам продовольствия, наличие собственных передовых агротехнологий, создание отечественного бренда «зелёной» продукции, а также повышение качества жизни на селе, как долгосрочного фактора устойчивого развития сельского хозяйства.

«Исходя из этих задач, и с учётом региональной специфики должна быть организована работа агропромышленного комплекса в нашем регионе в 2019 году. Для Тверской области развитие всех форм хозяйствования на селе является приоритетной задачей», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Ключевой задачей в сельском хозяйстве остается вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В этом году планируется увеличить посевные площади до 528,6 тыс. га, из них площадь ярового сева составит 147,8 тыс. га.

По общей площади занятых в сельхозпроизводстве угодий лидируют Кашинский, Старицкий, Бежецкий, Калининский, Торжокский, Краснохолмский и Ржевский районы.

Игорь Руденя акцентировал - выведение земель из оборота недопустимо, а увеличение посевных площадей - задача как Министерства сельского хозяйства региона, так и глав муниципальных образований. По словам Губернатора, районам, не обеспечивающим прирост пашни, необходимо принять срочные меры по изменению ситуации.

«Осенью мы подведем итоги этой работы», - резюмировал Игорь Руденя.

В 2019 году в регионе планируется посеять яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 70,4 тыс. га, картофеля – на 14,4 тыс. га, овощей – на 2,3 тыс. га, кормовые культуры – на 53,4 тыс. га, лен-долгунец – на 7,3 тыс. га.

«Особое внимание требуется уделить увеличению площади посевов льна, с последующей глубокой переработкой сырья. Наша задача на ближайшие годы – обеспечить Тверской области устойчивое 1 место в ЦФО, а затем и в России по площадям посевов льна-долгунца», - обозначил глава региона.

По состоянию на начало месяца обеспеченность сельхозпредприятий региона семенами разных видов культур составляет от 52% до 101%. Готовность техники находится на уровне 80%, обеспеченность минеральными удобрениями составляет 1,6 тыс. тонн.

Общий объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ – 282,9 млн рублей, обеспечение получения льготных кредитов с господдержкой - 286,8 млн рублей. В региональный Минсельхоз поступило уже 53 заявки от сельхозпроизводителей на получение поддержки. Как подчеркнул Игорь Руденя, важнейшее направление – своевременное доведение до сельхозпроизводителей субсидий, обеспечение потребности в кредитных ресурсах.

Пресс-служба Правительства Тверской области