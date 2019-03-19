18 марта 2019 года состоялось первое организационное заседание Молодежной избирательной комиссии Тверской области. Членов молодежного облизбиркома приветствовали
председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и заместитель
председателя комиссии Максим Туманов. В напутствиях старших коллег четко
прозвучала основная цель и задача деятельности Молодежной комиссии: работа с
будущими и молодыми избирателями на всех стадиях организации, подготовки и
проведения выборов, а также в так называемый межвыборный период.
Валентина Дронова подчеркнула, что форматы этой работы члены
Молодежной комиссии будут определять коллегиально и самостоятельно. При
этом в случае необходимости любая организационная и методическая помощь им
будет оказана членами и сотрудниками аппарата избирательной комиссии
Тверской области.
На первом организационном заседании основными пунктами повестки дня
стали вопросы избрания руководства Молодежной избирательной комиссии:
председателя, заместителя председателя и секретаря.
Председателем Молодежной избирательной комиссии Тверской области
единогласно избрана Полина Сергеевна Колесник – корреспондент отдела по
информационной поддержке интернет-сайта газеты «Тверская жизнь» ГАУ «РИА
«Верхневолжье»; студентка ТвГТУ, члена союза Молодежных избирательных
комиссий РФ (выдвинута ТИК Заволжского района г. Твери).
Заместителем председателя Молодежной комиссии избрана Полина
Александровна Тяжелова – студентка ТвГУ (выдвинута собранием избирателей
по месту учебы).
Секретарем Молодежной комиссии стала Анна Олеговна Рыбина – студентка
колледжа ГБП ОУ «Тверской химико-технический колледж» (выдвинута
собранием избирателей по месту учебы).
После того, как формальности были улажены, первый состав Молодежной
избирательной комиссии Тверской области приступил к работе – члены комиссии
обсудили приоритетные задачи, стоящие перед комиссией, определили порядок и
периодичность проведения заседаний нового коллегиального органа.
Пресс-служба избирательной комиссии