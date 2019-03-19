18 марта 2019 года состоялось первое организационное заседание Молодежной избирательной комиссии Тверской области. Членов молодежного облизбиркома приветствовали

председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и заместитель

председателя комиссии Максим Туманов. В напутствиях старших коллег четко

прозвучала основная цель и задача деятельности Молодежной комиссии: работа с

будущими и молодыми избирателями на всех стадиях организации, подготовки и

проведения выборов, а также в так называемый межвыборный период.

Валентина Дронова подчеркнула, что форматы этой работы члены

Молодежной комиссии будут определять коллегиально и самостоятельно. При

этом в случае необходимости любая организационная и методическая помощь им

будет оказана членами и сотрудниками аппарата избирательной комиссии

Тверской области.

На первом организационном заседании основными пунктами повестки дня

стали вопросы избрания руководства Молодежной избирательной комиссии:

председателя, заместителя председателя и секретаря.

Председателем Молодежной избирательной комиссии Тверской области

единогласно избрана Полина Сергеевна Колесник – корреспондент отдела по

информационной поддержке интернет-сайта газеты «Тверская жизнь» ГАУ «РИА

«Верхневолжье»; студентка ТвГТУ, члена союза Молодежных избирательных

комиссий РФ (выдвинута ТИК Заволжского района г. Твери).

Заместителем председателя Молодежной комиссии избрана Полина

Александровна Тяжелова – студентка ТвГУ (выдвинута собранием избирателей

по месту учебы).

Секретарем Молодежной комиссии стала Анна Олеговна Рыбина – студентка

колледжа ГБП ОУ «Тверской химико-технический колледж» (выдвинута

собранием избирателей по месту учебы).

После того, как формальности были улажены, первый состав Молодежной

избирательной комиссии Тверской области приступил к работе – члены комиссии

обсудили приоритетные задачи, стоящие перед комиссией, определили порядок и

периодичность проведения заседаний нового коллегиального органа.

Пресс-служба избирательной комиссии