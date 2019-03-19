В Тверской области проходит региональный этап конкурса «Семья года»

С 1 марта по 1 мая 2019 года в Тверской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс организован Министерством труда и соцзащиты РФ, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля подчеркнул: укрепление семейных ценностей – это вопрос будущего нашей страны.

В Тверской области уделяется большое внимание популяризацииответственного родительства, положительного опыта социально активных семей.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году девиз регионального этапа конкурса – «Моя семья – моя Россия». До 12 апреля 2019 года продлится муниципальный этап. Его победители станут участниками областного этапа, который стартует 22 апреля. По его итогам лучшие семьи Верхневолжья представят регион на всероссийском уровне.

Конкурс проходит в 6 основных номинациях: «Лучшая многодетная семья года», где воспитываются 5 и более родных детей в возрасте до 18 лет, «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая приемная семья года», имеющая 5 и более приемных детей.

Для участия в конкурсе необходимо представить творческие работы и презентационные материалы, выполненные совместно членами семьи. По всем вопросам можно обращаться в Областной центр «Семья» по телефонам 8(4822) 35-33-22 и 58-91-69.

В 2018 году Валентин и Светлана Пажетновы из Торопецкого района Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России». В 2017 году Михаил и Галина Боруленковы из Нелидовского района вошли в число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья».

Пресс-служба Правительства Тверской области