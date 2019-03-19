В Тверской области на рекультивацию свалок ТКО планируют направить более 672 млн рублей

В Тверской области планируется направить более 672 млн рублей областных и федеральных средств на рекультивацию свалок в муниципальных образованиях региона в 2020-2022 годах. Вопрос обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 года.

Как подчеркнул Игорь Руденя, Тверская область – регион, богатый лесными и водными ресурсами. Очень важно сохранить экологическое благополучие на территории Верхневолжья, четко организовать работу по рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде.

На заседании Бюджетной комиссии обсуждалось финансирование рекультивации свалок в Кимрах, Нелидово, Бологое, Кувшиново, Красном Холме, а также на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. На эти цели из областного бюджета планируется выделить более 107 млн рублей, свыше 564 млн рублей предполагается получить из федеральной казны. Средства направят на мероприятия по рекультивации объектов, в том числе предусмотрено создание систем гидроизоляции и газоотведения для обеспечения экологической безопасности.

Кроме рекультивации объектов накопленного вреда в регионах будет вестись также работа по ликвидации несанкционированных свалок. В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2020-м по этому направлению 30 субъектам РФ предполагается выделить из федеральной казны 10,4 млрд рублей.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, средства направят на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

В Тверской области с 1 января 2019 года внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках этой работы с начала года на территории Верхневолжья установлено дополнительно более 1300 контейнеров для сбора отходов в жилом секторе, организована группа контроля по транспортированию ТКО. С 29 декабря 2018 года действует горячая линия 8-800-250-99-48, куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией вывоза мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО.

В январе 2019-го принято решение снизить норму накопления отходов в тверском регионе. При этом ежемесячная плата за вывоз и утилизацию мусора стала одинаковой для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области – 96,5 рублей с человека.

Кроме того, по инициативе Губернатора Игоря Рудени, от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов освобождаются многодетные семьи Тверской области. Соответствующий региональный закон Игорь Руденя подписал 7 марта. На эти цели из областного бюджета будет направлено 70,4 млн рублей. Что позволит усилить соцподдержку свыше 11,3 тысячи семей, где воспитывают более 37 тысяч детей.

В настоящее время Министерство социальной защиты Тверской области разрабатывает порядок предоставления льготы многодетным семьям. Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».

Пресс-служба Правительства Тверской области