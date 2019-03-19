Делегация Тверской области изучила лучшие практики привлечения инвестиций в Татарстане

Представители Министерства экономического развития Тверской области побывали в Республике Татарстан. Цель поездки – ознакомление с опытом привлечения инвестиций в регионе, создания инфраструктуры и новых инструментов поддержки бизнеса.

Привлечение инвестиций на территорию Тверской области, создание условий для реализации проектов, расширение мер поддержки и развития предпринимательства – задачи, поставленные перед отраслевым министерством Губернатором Игорем Руденей.

«В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов бизнеса практически на 5 тысяч – это означает создание 35 тысяч новых рабочих мест», - обозначил глава региона.

Представители Тверской области ознакомилась с работой Агентства инвестиционного развития Татарстана, центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который размещён на базе банка, обсудили с коллегами принципы работы с инвесторами, вопросы проведения конкурентных госзакупок.

Делегацию Минэкономразвития Верхневолжья заинтересовал опыт Татарстана в реализации «Фабрики предпринимательства» - школы для обучения начинающих предпринимателей. Участники программы получают личного наставника с доходом более 1 млн в месяц, практические знания в области бизнеса и четкую инструкцию реализации собственного проекта.

Экономисты региона побывали в современном индустриальном парке «Химград». Резидентами площадки являются представители малого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, переработке полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий. Опыт этой работы пригодится при формировании индустриальных парков в нашем регионе. Например, на площадке технопарка «Эммаусс» планируется создать современный высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры.

Состоялось также посещение территорий с особыми режимами ведения экономической деятельности: особой экономической зоны «Иннополис», технопарка «IT-парк» и инновационного технопарка «Идея».

Пресс-служба Правительства Тверской области