Более 60 млн рублей планируется направить на ремонт и укрепление материально-технической базы больниц Тверской области

18 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Обсуждались вопросы финансирования туристической отрасли, коммунального хозяйства, сферы здравоохранения. Одним из вопросов рассмотрено выделение в 2019 году средств на ремонт и улучшение материально-технической базы областных медицинских организаций.

Игорь Руденя подчеркнул: учреждения здравоохранения Тверской области требуют качественного ремонта. Это вопрос создания комфортных условий для жителей региона, персонала больниц.

Более 60 млн рублей в 2019 году будет направлено на проведение капитальных работ, укрепление материально-технической базы ряда медицинских организаций.

Запланирован ремонт помещений для установки ангиографа в Областной клинической больнице и томографа в ДОКБ, в клинической больнице скорой медицинской помощи – капитальный ремонт нейрохирургического отделения. В областном онкодиспансере предусмотрены работы по замене пандуса, для Центра им. В.П. Аваева разработают проектно-сметную документацию на замену лифта в стационаре.

Лифты обновят в Рамешковской ЦРБ, в Западнодвинской приобретут водогрейный котел для Шараповского офиса врача общей практики. В планах также – капремонт инфекционного и терапевтического отделений Андреапольской центральной районной больницы, а также детской поликлиники в Бежецкой ЦРБ. Также предусмотрена закупка оборудования для хирургического отделения и капремонт терапевтического отделения Зубцовской центральной районной больницы.

Пресс-служба Правительства Тверской области