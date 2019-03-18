В Тверской области разработают новый учебник по истории Тверского края

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Концепция нового учебно-методического комплекса по истории Тверского края была представлена на Координационном совете по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, которое 18 марта провел Губернатор Игорь Руденя.
«Тверской регион, один из немногих, кто сохранил свою историю на протяжении более семи веков. Этот вопрос крайне важен для нас. И очень тяжело будет спланировать жизнь нашего региона, если мы не будем уделять внимание воспитанию и образованию подрастающего поколения», - отметил Игорь Руденя.
Учебно-методический комплекс разрабатывается для учащихся 6–10 классов и будет включать учебное пособие, карту и учебный атлас, сборник документов или хрестоматию, рабочую тетрадь, книги для дополнительного чтения, электронные тематические базы данных, методические рекомендации для учителей.
Предполагается синхронизировать изучение региональной истории с курсами отечественной и всеобщей истории: учебное пособие «История Тверского края» будет подготовлено и издано в трёх частях - для 6–7 классов, для 8–9 классов, для 10 класса.
Первую часть учебника планируется выпустить уже в 2019-ом и провести апробацию пособия в новом учебном году в 10 школах Тверской области.
Создатели учебно-методического комплекса по истории Тверского края, среди которых доктор культурологи, профессор Вячеслав Воробьев, отмечают, что новое пособие должно получится «живым», в нём в первую очередь отразят судьбы великих жителей тверской края, а сквозной темой будет защита Отечества и укрепление государственности.
В настоящее время в школах региона на уроках по краеведению используют учебное пособие «История Тверского края», выпущенное для 5-9 классов в 2005 году.
Ключевой темой заседания Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области стало подведение первых итогов реализации региональной Стратегии духовно-нравственного воспитания детей. Документ был принят в феврале 2018 года.
Реализация Стратегии ведется по трем направлениям: «Семья. Ответственное родительство», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Педагог. Школа наставника».
По всем в 2018 году был проведён ряд мероприятий. В частности, 450 педагогов повысили свою квалификацию в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», были разработаны методические пособия для педагогов и родителей, организованы практические семинары, круглые столы, прошёл конкурс методических разработок в рамках проекта «Моя семья», выпущено обновленное пособие для учащихся и педагогов региона «Святыни Тверской земли».
С целью популяризации подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и жизни святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году среди детей и молодежи был реализован проект «Душа России - княжество Тверское».
Популяризировать историко-культурные традиции России и Верхневолжья были призваны такие проекты, как «Нас пригласили во дворец», фестиваль «Волжский хоровой собор», «Живые уроки», «Уроки милосердия», «Школа Рачинского», форум «Вера и Дело», областной духовно-спортивный фестиваль и др.
Для укрепления и популяризации института семьи на базе всех образовательных учреждений региона проводилось консультирование родителей по вопросам педагогики, детской и подростковой психологии. Также в регионе были организованы 37 «Родительских клубов» и «Семейных гостиных», участниками которых стали 511 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активизирована работа выездной «Родительской приемной», поддержку получили более 5300 семей.
Пресс-служба Правительства Тверской области