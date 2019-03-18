В Тверской области подвели первые итоги реализации Стратегии по духовно-нравственному воспитанию граждан

18 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, участие в котором приняли сопредседатель совета митрополит Тверской и Кашинский Савва, члены Правительства региона, представители Законодательного Собрания Тверской области, главы муниципалитетов, духовенство, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Лариса Мосолыгина. В числе ключевых вопросов - первые итоги реализации региональной Стратегии духовно-нравственного воспитания детей. Документ был принят в феврале 2018 года.

Игорь Руденя отметил, что направления дальнейшей работы по реализации Стратегии должны соответствовать задачам, которые определены в Послании Президента и в национальных проектах. В этих стратегических документах ключевое внимание уделено комплексной поддержке семьи. На уровне региона эта работа уже ведётся. По инициативе Правительства Тверской области многодетные семьи освобождены от платы за вывоз коммунальных отходов.

«Многодетные и молодые семьи с детьми должны ощущать, что они нужны нашему региону. У них должен быть дом, работа, возможность устроить каждого ребёнка в детский сад, дать ему хорошее образование. В то же время необходим комплекс мер, направленных на повышение статуса семьи, развитие тенденций создания многодетных семей», - подчеркнул Губернатор Тверской области.

Реализация Стратегии ведется по трем направлениям: «Семья. Ответственное родительство», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Педагог. Школа наставника».

По всем в 2018 году был проведён ряд мероприятий. В частности, 450 педагогов повысили свою квалификацию в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Стажировки были организованы на базе Нило-Столобенского монастыря, Старицкого Успенского монастыря, Ржевской и Бежецкой епархий.

Кроме того, были разработаны методические пособия для педагогов и родителей, организованы практические семинары, круглые столы, прошёл конкурс методических разработок в рамках проекта «Моя семья», выпущено обновленное пособие для учащихся и педагогов региона «Святыни Тверской земли».

Среди ключевых мероприятий - Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, участие в которой приняли 800 человек, и Фаддеевские образовательные чтения, собравшие около 500 участников.

С целью популяризации подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и жизни святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году среди детей и молодежи был реализован проект «Душа России - княжество Тверское», в рамках которого прошли мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов региона, региональные конкурсы выразительного чтения, декоративно –прикладного творчества, учебных исследовательских краеведческих проектов, а также историко-краеведческая викторина и фото-квест по историческим местам Михаила Тверского.

Популяризировать историко-культурные традиции России и Верхневолжья были призваны такие проекты, как «Нас пригласили во дворец», фестиваль «Волжский хоровой собор», «Живые уроки», «Уроки милосердия», «Школа Рачинского», форум «Вера и Дело», областной духовно-спортивный фестиваль и др.

Для укрепления и популяризации института семьи на базе всех образовательных учреждений региона проводилось консультирование родителей по вопросам педагогики, детской и подростковой психологии. Также в регионе были организованы 37 «Родительских клубов» и «Семейных гостиных», участниками которых стали 511 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активизирована работа выездной «Родительской приемной», поддержку получили более 5300 семей.

Кроме того, в Тверской области состоялись этапы Всероссийского конкурса «Семья года». 70 семей Верхневолжья были удостоены медали «За любовь и верность».

Пресс-служба Правительства Тверской области