Игорь Руденя обсудил с руководством «Мустанг-2» перспективы развития предприятия

18 марта Губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководством тверского предприятия «Мустанг-2», которое занимается пошивом одежды для спорта и активного отдыха. Обсуждались перспективы развития компании, оказания поддержки в расширении производственных площадей.

Как подчеркнул Игорь Руденя, областное Правительство готово помогать инвесторам, которые обеспечивают налоговые поступления в бюджет, а также возможности для трудоустройства местного населения.

По словам директора предприятия Романа Старостина, при расширении производства компания планирует создать порядка 60 новых рабочих мест. В настоящее время численность работников составляет около 200 человек.

Ежегодно «Мустанг-2» изготавливает более 180 тыс. трикотажных и швейных изделий. В 2018 году компанией произведено продукции на 312 млн рублей. Увеличиваются объемы налоговых поступлений в областной и федеральный бюджеты. В прошлом году предприятие заплатило более 17,8 млн рублей налогов (на 1,4 млн рублей больше, чем в 2017-м), в этом году планируется увеличить сумму до 21,1 млн рублей.

Игорь Руденя отметил, что в регионе ведется работа по созданию новых промышленных парков. В Тверской области планируется открытие парков «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Участки на обеих территориях будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проектов. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. В перспективе площадки для развития могут быть предоставлены и предприятию «Мустанг-2».

Среди других мер поддержки инвесторов – займы через региональный Фонд развития промышленности, который действует с 2017 года. В настоящее время федеральный и региональный фонды предоставляют предприятиям займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов) в размере от 20 до 100 млн рублей.

Также на встрече обсуждалась возможность открытия в Твери брендового магазина компании. Кроме того, речь шла о подготовке кадров для отрасли. В Тверской области в рамках программы по развитию системы профессионального образования организуют 10 кластеров по разным отраслям. Предприятия будут принимать участие в профориентационной работе, организации практики и стажировок, наставничестве, формировании контрольных цифр приема в колледжи и вузы в соответствии с потребностями экономики.

Справочно: ООО ПФ «Мустанг-2» действует в Твери с 1998 года. Основные направления работы – выпуск спортивной одежды по технологиям компаний «Adidas», «Lacoste», «Marc O`Polo». Качество выпускаемой предприятием продукции соответствует высоким международным стандартам. «Мустанг-2» является членом Ассоциации предприятий спортивной индустрии России, сотрудничает с компаниями «Adidas» и «Forward», а также спортивными обществами и федерациями.

Пресс-служба Правительства Тверской области