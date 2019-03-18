Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Крыма и Севастополя с 5-летием присоединения к России

18 марта 2019 года отмечается 5-летняя годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Поздравление жителям и руководству Республики Крым и Севастополя направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал. Тверская область сотрудничает с Республикой Крым и Севастополем по ряду важных направлений, объединяя усилия во благо развития всей нашей страны. Уверен, что это сотрудничество будет успешным и в дальнейшем», - говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

В Твери праздничные мероприятия в честь пятой годовщины присоединения Крыма к России прошли 16 марта. Всего в рамках празднования состоялось более 20 мероприятий.

Центральной площадкой торжеств стал Городской сад. Там состоялся концерт лучших тверских творческих коллективов. Для детей работали аниматоры, для молодежи - площадка «Тверь – Таврида: найди своих!».

Кроме того, проходил розыгрыш, победители которого получили билеты на аттракционы, а также путевку в Крым на неделю на двоих. Обладателем этого приза стала жительница Твери Елене Семперович.

Концерты, фотовыставки, викторины были организованы в Домах культуры и библиотеках областного центра.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Пресс-служба Правительства Тверской области