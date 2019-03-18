Тверская область вошла в «пятерку» регионов-лидеров по индексу промышленного производства в 2018 году

Тверская область занимает 5-е место в России по индексу промышленного производства, достигнутого регионами в 2018 году. Об этом сообщается на сайте агентства «РИА Рейтинг», опубликовавшего аналитический бюллетень «Социально-экономическое положение регионов РФ».

По итогам 2018 года, промышленное производство выросло в 67 субъектах РФ. В Тверской области, по данным «РИА Рейтинг», индекс промышленного производства составил 113,2%, обеспечив региону вхождение в «пятерку» лидеров по этому показателю. Впереди – г. Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Астраханская и Тамбовская области.

«В майском указе Президента Владимира Путина определены национальные цели и стратегические задачи нашей страны на ближайшие 6 лет. Развитию промышленности уделено особое внимание. Необходимо обеспечить системную поддержку всей промышленности нашего региона, повысить уровень участия в федеральных программах», – заявил губернатор Игорь Руденя, отмечая, что вопросы поддержки и развития промышленности находятся в числе приоритетов работы Правительства Тверской области.

Промышленное производство традиционно формирует почти 30% валового регионального продукта Тверской области. Примерно четверть объема выпускаемой продукции приходится на сферы машиностроения и металлообработки. В лидерах также электроэнергетика, пищевая и химическая промышленность.

Рост индекса промпроизводства во многом связан с увеличением загрузки производственных мощностей Тверского вагоностроительного завода, которое произошло в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, посетившего предприятие в январе 2018 года. Завод был обеспечен портфелем заказов на среднесрочную перспективу. Губернатор Игорь Руденя с этой целью провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств, руководством РЖД. В итоге подписано два контракта с АО «Центральная ЦППК» на поставку поездов «Иволга». А 14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ТВЗ и Федеральная пассажирская компания заключили договор на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–2025 гг. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС. Это крупнейшая в мире закупка железнодорожного транспорта.

Кроме того, в Тверской области действуют 6 индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. В числе резидентов – известные во всём мире компании «Hitachi», «Paulig», «SKF». Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд. руб. Создано свыше 4700 рабочих мест.

В 2019 году начнутся работы по формированию инфраструктуры первой очереди технопарка «Эммаусс» и создание государственного индустриального парка «Боровлёво-3». Регион бесплатно предоставит инвесторам участки и обеспечит строительство дорог, подведение всех коммуникаций, а также маркетинговое продвижение площадок.

Также в 2019 году планируется запустить в полном объёме деятельность регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2017 году.

Михаил Бородов