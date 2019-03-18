840 млн рублей направят на ремонт дорог Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери запланировано проведение дорожно-ремонтной кампании на общую сумму 840 млн рублей.

Приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. По федеральному проекту в 2019 году в Твери планируется отремонтировать 21 объект улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 км.

«Очень важно провести качественный ремонт, сделать привлекательными для жителей и туристов общественные пространства областного центра», – подчеркнул Игорь Руденя на одном из совещаний, посвященных ремонту дорог в Твери.

Основное внимание при отборе объектов, который проводился, в том числе, с учетом общественного мнения, было уделено Заволжскому району, не попавшему в масштабные ремонтные программы прошлых лет. Здесь будет отремонтировано 7 участков дорог: улицы Хромова, Паши Савельевой, Благоева, Горького, Хрустальная и Туполева, а также набережная Афанасия Никитина. Общая протяжённость участков ремонта составит более 13,5 км.

Ещё 9 объектов или 11,8 км дорожного полотна планируется привести в нормативное состояние в Пролетарском районе Твери. В 2019 году в национальный проект включены улицы Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская, Бориса Полевого, Строителей, Октябрьский проспект, бульвар Профсоюзов и Рябеевское шоссе.

В Московском районе ремонт запланирован на 5 объектах: это два участка улицы Орджоникидзе (от площади Гагарина до площади Терешковой и от площади Терешковой до бульвара Цанова), Зелёный проезд, улица Фадеева и участок проспекта Победы от Волоколамского проспекта до деревни Бобачёво. Протяжённость ремонтируемых дорог района превысит 6 км.

Основные магистрали Центрального района были качественно отремонтированы в последние годы, поэтому в 2019 году здесь запланирован сравнительно небольшой объём работ. Ремонт дорожного покрытия будет производиться на участке проспекта Победы от Волоколамского проспекта до площади Капошвара, на всём протяжении улицы Бебеля и на участке улицы Андрея Дементьева – в общей сложности около 2 км дорог.

При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон – материал, достойно зарекомендовавший себя при проведении ремонтной кампании 2017 года силами столичного ГБУ «Автомобильные дороги».

Пресс-служба Правительства Тверской области