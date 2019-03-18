Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

18 марта Губернатор Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Речь шла об итогах участия делегации Тверской области в семинаре на тему «Использование форм поддержки моногородов», который прошел 13 марта в Калугe. В частности, говорилось о формах поддержки монотерриторий со стороны Фонда развития моногородов, создании благоприятных условий для реализации инвестпроектов, поддержке малого и среднего бизнеса

Тверская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов. В 2018 году Губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева заключили генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов Верхневолжья.

В настоящее время в регионе 7 таких территорий: поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

Также на совещании с членами правительства обсуждалось развитие в регионе системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

16 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал в диспетчерском центре обработки вызовов 112, который располагается на улице Трехсвятской в Твери. Глава региона ознакомился с работой учебного класса, где проходят подготовку будущие диспетчеры, побывал в центре обработки вызовов 112, увидел, как диспетчеры отрабатывают поступающие сигналы, осмотрел также класс подготовки старших смен, комнаты психологической разгрузки, отдыха сотрудников.

За смену в центр поступает порядка 2500 звонков со всей Тверской области. В настоящий момент штат центра насчитывает 54 сотрудника, в каждой смене работает по 7-8 человек. В связи с развитием Системы -112 планируется увеличить количество диспетчеров, в перспективе работать в каждой смене будут по 16 человек.

Как отметил в ходе совещания Игорь Руденя, для обеспечения эффективного взаимодействия в дальнейшем нужно предусмотреть размещение в этом же здании системы «Безопасный город». Кроме того, глава региона указал на необходимость проведения ремонта в здании, где также расположен филиал Многофункционального центра № 1.

На совещании были рассмотрены обращения жителей региона по вопросам транспортного обслуживания, газификации территорий, проведения капитального ремонта домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области