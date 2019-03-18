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Банк России приглашает принять участие в онлайн-игре по финансовой грамотности
posted by Максим Малахов
on пн, 03/18/2019 - 12:10
Проверить уровень своей финансовой грамотности теперь можно с помощью смартфона, в игре Castle Quiz. Это своеобразный виртуальный тренажер с большой базой знаний в различных областях, от математики до психологии. При поддержки Банка России до 9 апреля этого года в игре Castle Quiz идёт финансовый турнир с вопросами и объяснениями правильных ответов от специалистов. Чтобы принять участие в игре необязательно регистрироваться, можно просто указать псевдоним или имя. Игра проходит в формате стратегической викторины: каждый ход вы по очереди с соперником пытаетесь захватить части игрового поля. Чтобы это сделать, нужно правильно ответить на тестовый вопрос. Лидеров турнира ждут внутриигровые призы.
Принять участие в финансовой игре можно в приложении Castle Quiz, которое доступно в App Store и Google Play или в веб-версии.