Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с темой развития массового спорта в Тверской области

Поручения губернатора Игоря Рудени разработать план мероприятий по реализации Стратегии развития физкультуры и спорта на период до 2024 года и утвердить ежегодные областные соревнования по 16 базовым видам спорта среди команд из всех муниципальных образований вошли в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, на заседании Правительства Тверской области 12 марта рассмотрена региональная Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Документ направлен на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», – отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

На реализацию стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» публикуется еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании фиксируются наиболее значимые инициативы и заявления глав российских регионов за предшествующую неделю.

Павел Голованов