В столице Верхневолжья впервые пройдет форум «Культурный волонтер»

С 8 по 13 апреля 2019 года в Твери впервые пройдет форум «Культурный волонтер».

Планируется, что новое для областной столицы мероприятие объединит около 350 талантливых молодых людей. Участие в форуме примут писатели, театральные деятели, скульпторы, художники, музыканты, хореографы, фотографы, культурные менеджеры.

В течение недели на разных площадках областной столицы будут проходить мастер-классы, встречи с известными деятелями и экспертами в сфере культуры и искусства, лектории.

Официальным закрытием и одновременной презентацией проектов форума станет театральный перфоманс, который состоится 12 апреля в детской школе искусств № 1 им. М.П. Мусоргского.

Также в рамках мероприятия состоится II Открытый городской молодежный фестиваль уличной культуры «Без формата». Он пройдёт 13 апреля в Городском саду.

Пресс-служба Правительства Тверской области