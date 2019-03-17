Волонтеры-медики приглашают жителей Тверской области принять участие в марафоне ценностей здорового образа жизни

В 2019 году активисты движения «Волонтеры-медики» проведут марафон «Заряжайся на здоровье», который пройдет во всех регионах России при поддержке Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. Принять участие в марафоне смогут все желающие, как в команде, так и индивидуально.

В Тверской области привлечению населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом уделяется особое внимание. 12 марта на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени была принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года.

«Ключевая задача - развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», - отметил на заседании Игорь Руденя.

С марта по декабрь 2019 года в рамках марафона пройдет девять этапов, направленных на формирование здорового образа жизни. Чтобы принять участие, необходимо следить за заданиями в официальной группе ВОД «Волонтеры-медики» в социальной сети «ВКонтакте» и выкладывать свои отчеты о прохождении этапа под хештегом #ВолонтерыМедики. Каждый месяц про самых активных участников будут рассказывать на страницах официальных аккаунтов организаторов и партнеров акции.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» объединяет более 20 тысяч человек в 81 регионе России и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.

В прошлом году лучшие регионы, в числе которых и Тверская область, получили благодарность за успехи в работе региональных отделений Общероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Пресс-служба Правительства Тверской области