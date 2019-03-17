Учителей истории из Тверской области приглашают к участию в новом образовательном проекте

Учителя истории и обществознания Тверской области могут принять участие в новом проекте образовательно-просветительской направленности.

Государственный центральный музей современной истории России разработал мультимедийный интерактивный образовательный проект «Главный закон страны. 25 лет Конституции России», реализация которого осуществляется на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В подготовке проекта, поддержанного Министерством просвещения РФ, приняли участие разработчики Конституции, известные ученые и политологи, специалисты ВЦИОМа и многие другие.

В рамках проекта в музее открыта выставка «Конституция моей страны» и разработан уникальный мультимедийный образовательный ресурс, адаптированный для начального, основного и среднего общего образования.

На выставке предусмотрены методические экскурсии и практические занятия, обсуждение возможностей использования фондовых музейных коллекций в организации и проведении уроков истории и обществознания. Каждый участник проекта получает методический комплект для использования в работе: информационно-справочные материалы и диск с записью интерактивных мультимедийных программ.

Пресс-служба Правительства Тверской области