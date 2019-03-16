В Твери празднуют годовщину воссоединения Крыма и России

В Твери 16 марта проходят праздничные мероприятия в честь пятой годовщины присоединения Крыма к России. Центральной площадкой торжества стал Городской сад. Концерты, фотовыставки, викторины также организованы в Домах культуры и библиотеках областного центра.

В Городском саду состоялся концерт лучших тверских творческих коллективов. Для детей работают аниматоры, для молодежи - площадка «Тверь – Таврида: найди своих!».

С 12 до 16 часов проходит розыгрыш, участники которого получат призы – билеты на аттракционы и путевку в Крым на неделю на двоих. Чтобы принять участие, необходимо приобрести билет на любой аттракцион Городского сада именно 16 марта и зарегистрировать его в палатке около сцены. Количество билетов-участников не ограничено.

В Домах культуры и библиотеках города 16 и 17 марта состоятся тематические программы, выставки детских рисунков, книжные выставки, кинопоказы, видеопрезентации, мультимедийные программы. Все желающие могут принять участие 16-18 марта в онлайн-викторине «Мой Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в рамках празднования 5-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Твери состоится более 20 мероприятий.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Пресс-служба Правительства Тверской области