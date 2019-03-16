В программе «Идеальный ремонт» на Первом канале покажут народно-художественные промыслы из Торжка Тверской области

Съемочная группа «Первого канала» побывала в Торжке в гостях у золотошвей и в керамической мастерской «Дом гончара». Сюжет с участием новоторжских ремесленников выйдет в субботу, 16 марта, в 12.15.

«Идеальный ремонт» - программа об обустройстве дома и интересных дизайнерских находках. Зрители вместе с ведущей Наташей Барбье имеют возможность посетить дома знаменитостей и увидеть, как эффективно можно использовать каждый квадратный метр. Героям программы обязательно дарят сувениры, привезенные ведущей из разных стран и регионов России. 16 марта команда «Идеального ремонта» отправится переделывать квартиру народного артиста России Юрия Чернова. Актер известен своими ролями в таких картинах, как «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения электроника» и многих других.

В рамках программы выйдет рубрика «Идеальный ремонт – путешествует», которую снимали в Торжке. В музее при фабрике «Торжокские золотошвеи» Наташа Барбье попробовала себя в роли вышивальщицы и узнала, насколько сложна и кропотлива работа новоторжских мастериц. Затем съемки продолжились в керамической мастерской «Дом гончара», где гостям рассказали про торжокскую глиняную игрушку и гончарный промысел. Из Торжка команда «Идеального ремонта» в качестве интерьерных сувениров увезла подушку с ручной золотной вышивкой и керамическую посуду. Эти вещи ведущая подарит нескольким героям своей программы.

Справочно:

Федеральные телевизионные СМИ часто выбирают города Тверской области для съемок. В сентябре 2018 года корреспонденты программы «Доброе утро» посетили в Лихославле музей «Мармеладная сказка», фабрику фонарей, а также вместе с жительницей города приготовили карельские пироги «калитки». На телеканале «Спас» в октябре прошлого года вышла программа «Святыни России» о паломническом туризме в Тверской области. Ведущие программы Виктория и Антон Макарские посетили главные святыни региона: исток Волги, Нило-Столобенскую пустынь, Ольгин женский монастырь, Новоторжский Борисоглебский монастырь. В 2016 году для съемок программы «Поедем, поедим!» было выбрано озеро Селигер, Нило-Столобенская пустынь и Тверь. Телеведущий Джон Уоррен приготовил селигерский рыбник по старинному рецепту.

Пресс-служба Правительства Тверской области