Губернатор Игорь Руденя посетил диспетчерский центр обработки вызовов 112

16 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал в диспетчерском центре обработки вызовов 112, который располагается на улице Трехсвятской в Твери. В 2018 году система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 прошла тестовые испытания на территории Верхневолжья. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на этот год.

«Важно, чтобы информация от жителя региона, который позвонил по номеру 112, максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса — бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб», — считает Игорь Руденя.

Губернатор ознакомился с работой учебного класса, где проходят подготовку будущие диспетчеры. В 2018 году обучение прошли более 400 человек.

Игорь Руденя побывал в центре обработки вызовов 112, увидел, как диспетчеры отрабатывают поступающие сигналы.

За смену в центр поступает порядка 2500 звонков со всей Тверской области. В настоящий момент штат центра насчитывает 54 сотрудника, в каждой смене работает по 7-8 человек. В связи с развитием Системы -112 планируется увеличить количество диспетчеров, в перспективе работать в каждой смене будут по 16 человек.

Глава региона осмотрел также класс подготовки старших смен, комнаты психологической разгрузки, отдыха сотрудников.

Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно круглосуточно. В настоящее время Система-112 используется для вызова полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со службой «Антитеррор».

Система-112 развернута во всех 43 муниципальных образованиях Тверской области и в целом внедрена на 163 объектах. Это центр обработки вызовов, 42 единые диспетчерские службы и 120 дежурных диспетчерских служб. Автоматизированные рабочие места оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков, в том числе решениями по обработке информации и передаче данных с использованием криптографической защиты. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.

В Тверской области Система-112 имеет централизованную структуру: все звонки поступают в центр обработки вызовов, расположенный в Твери. В случае максимальной нагрузки или чрезвычайных ситуаций к приему вызовов и координации действий подключаются сотрудники ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области и Единых дежурно-диспетчерских служб.

В дальнейшем предусмотрена интеграция с системами шестью соседних областей. Единая цифровая инфраструктура будет способствовать эффективному межрегиональному взаимодействию экстренных оперативных служб.

Также глава региона ознакомился с работой филиала Многофункционального центра № 1, расположенного в этом же здании на первом этаже.

Пресс-служба Правительства Тверской области