Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход реставрации здания бывшего реального училища и оранжереи Тверского императорского дворца

16 марта Губернатор Игорь Руденя посетил оранжерею и здание бывшего реального училища - объекты культурного наследия, входящие в состав комплекса Путевого дворца, где в настоящее время проводится реставрация.

Здание бывшего реального училища расположено на улице Советской. До реставрации там размещался Тверской объединенный музей. На объекте завершены внутренние общестроительные работы, заменена кровля, установлен лифт для посещения здания маломобильными гражданами, смонтированы системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, энергоснабжения. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы на всех инженерных системах, планируется завершить фасадные работы, с наступлением плюсовой температуры – приступить к благоустройству территории.

Игорь Руденя обратил внимание на значимость качественной реставрации, восстановления исторического вида здания, которое станет одним из центров притяжения туристов в столице Верхневолжья. Это необходимо учитывать и при благоустройстве прилегающей территории, считает глава региона.

На первом этаже здания будут размещены выставочный зал, визит и конгресс-зоны, стойки информации, на втором – экспозиционные площади.

Также Губернатор посетил оранжерею Тверского Императорского дворца. В данный момент отремонтирован фасад здания, проведены реставрационные работы в центральном и выставочном помещениях оранжереи. Решается вопрос с благоустройством.

Справочно: Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Тогда же по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал проект «Нас пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. В 2019 году Тверской императорской дворец бесплатно посетят более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области