Тверская область презентовала маршрут «Государева дорога» на международных выставках Интурмаркет и MITT

Тверская область приняла участие в крупнейших туристических выставках Интурмаркет и MITT, которые прошли в Москве с 9 по 14 марта. Свои возможности на площадках представили более 130 стран мира и регионов России. В состав делегаций Верхневолжья вошли свыше 100 представителей туристического бизнеса и муниципалитетов.

«Это очень важная работа. Активное участие в ней должны принимать муниципалитеты. Тверская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чем более эффективным будет наше участие в крупных выставках, тем больше мы сможем увеличить турпоток, привлечь инвестиции для развития отрасли туризма и экономики региона в целом», — отметил Игорь Руденя на одном из заседаний областного Правительства, где обсуждалось участие Верхневолжья в туристических выставках.

Почетным гостем международных отраслевых выставок стала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Знакомство с участниками выставки Интурмаркет вице-премьер начала с Тверской области. Стенд региона был оформлен в стилистике маршрута «Государева дорога» и привлекал внимание посетителей из разных стран, в том числе из Китая.

Результатом участия региона в выставке стало заключение соглашения о сотрудничестве в рамках межрегионального проекта «Государева дорога» между Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областями. Цель проекта – объединить ресурсы четырех регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву.

После подписания соглашения состоялась встреча между участниками проекта «Государева дорога» и туристической ассоциацией «Мир без границ», по итогам которой было принято решение издать совместный презентационный буклет.

Для реализации проекта «Государева дорога» при Министерстве туризма Тверской области создан деловой клуб, объединивший около 30 заинтересованных региональных организаций, среди которых – музейные комплексы, гостиничные объекты, предприятия сувенирной продукции и общественного питания.

В рамках международной выставки MITT-2019, которая входит в пятерку крупнейших выставок мира, Тверская область представила вниманию туроператоров новые туристические объекты и маршруты. В их числе музей фотографии «Искра», музей лягушки, производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс», путешествия на ретро-паровозе и т.д. Большинство объектов турпритяжения открылись в 2018-2019годах при поддержке Правительства Тверской области.

Тверская область активно заявила о себе на деловой программе MITT-2019. В рамках круглого стола «Региональные турпродукты на раз-два-три. Рецепты удачных проектов: туристические события, маршруты, сувениры» представители Минтуризма поделились опытом развития событийного туризма, а также презентовали событийный календарь на 2019 год. Партнер Министерства туризма – федеральный туроператор «Магазин путешествий» специально к выставкам разработал программу событийных туров в регион, приуроченных к датам крупных фестивалей.

Осенью Тверская область презентует возможности для зимнего отдыха на 25 международной туристической выставке «Отдых Leisure-2019».

В прошлом году туристский потенциал Тверской области был представлен на 5 российских и 3 зарубежных выставках. На стенде региона были презентованы новые туристические продукты, маршруты, объекты показа и инфраструктуры. В официальные делегации Верхневолжья вошли более 150 человек (представители муниципалитетов и туристического бизнеса), было подписано три соглашения о сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области