506 млн рублей из бюджета Тверской области планируется направить муниципальным образованиям в связи с увеличением МРОТ

15 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по вопросу субсидирования муниципальных образований региона в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.

«Предоставление субсидий – это выполнение поручения Президента о необходимости доведения заработной платы до минимального прожиточного минимума и наши дальнейшие действия по увеличению зарплаты до минимального размера оплаты труда на территории Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Более 90% получателей доплаты – работники сферы образования. Мера поддержки коснется более 13,3 тыс. человек. На эти цели в 2019 году из бюджета Тверской области планируется направить 506 млн рублей.

О необходимости последовательного увеличения МРОТ и приравнивании его к показателю прожиточного минимума Президент России Владимир Путин заявил 10 января 2018 года во время посещения Тверского вагоностроительного завода.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего [2018] года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Это коснётся примерно четырёх миллионов человек», – сказал глава государства.

Соответствующий закон был подписан 7 марта 2018 года

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ. В среднем по стране он, как и в Тверской области, составил 11 280 рублей. Эта сумма равноценна величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области