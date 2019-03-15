Жители городов Тверской области голосованием определили 16 общественных пространств, где будет проведено благоустройство в 2020 году

Более 68 тысяч жителей Тверской области приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2019 году. Голосование проводилось в городах с населением свыше 20 тысяч человек - Твери, Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле, Конаково.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Игорь Руденя.

Тверская область с 2019 года принимает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», в рамках которого в регионах продолжается реализация программы по формированию комфортной городской среды.

Рейтинговое голосование за общественные пространства дает возможность жителям муниципалитетов влиять на будущее своих территорий, на то, какие парки, скверы и другие объекты должны быть благоустроены в первую очередь.

В ходе голосования жителям городов с населением свыше 20 тысяч человек было предложено выбрать общественные пространства, которые должны быть благоустроены в рамках муниципальных программ в 2020 году. В муниципалитетах с меньшей численностью населения объекты также выбираются через разные формы общественных обсуждений.

Перечень подлежащих благоустройству общественных территорий для голосования был сформирован на основе предложений граждан, а затем опубликован в 11 городах Тверской области. В него вошло 105 общественных территорий, в том числе в городе Твери - 14, в Ржеве - 26.

По итогам голосования определено 16 общественных пространств – победителей, которые будут благоустроены в 2020 году. По остальным объектам предполагается провести работы в последующие годы.

С 2017 года на территориях муниципальных образований Тверской области шла реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». В 2017 - 2018годы было благоустроено 68 общественных пространств и 185 дворовых территорий, 16 парков. Общий объем финансирования составил более 677,1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области