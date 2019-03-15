Более 100 км региональных трасс отремонтируют в Тверской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

В 2019 году в Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 104 км автодорог регионального значения. На эти цели из федерального бюджета направлено 1, 250 млрд рублей, более 760 млн рублей – софинансирование из областного бюджета.

«Приоритеты при отборе объектов ремонта остаются прежними: дороги, важные для развития экономического потенциала региона, туристические направления, трассы, имеющие высокое социальное значение»,- обозначил Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, при проведении работ на дорожных объектах ключевое внимание должно быть уделено созданию инфраструктуры для обеспечения безопасности движения. Это установка дорожных знаков, барьерных ограждений, остановочных павильонов, нанесение разметки из термопластика, подсветка дорожных знаков в зонах пешеходных переходов.

На средства нацпроекта в 2019 году будут отремонтированы участки четырех региональных дорог: «Торжок – Осташков» общей протяженностью 25 км, «Осташков – Селижарово – Ржев» - более 30 км, «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» - 25 км, «Красномайский - Фирово» - порядка 23 км.

Автомобильные дороги «Осташков – Селижарово – Ржев» и «Торжок – Осташков» являются ключевыми туристическими маршрутами в Осташковский район к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни. Также дорога «Осташков – Селижарово – Ржев» обеспечивает транспортное сообщение северо-западных районов Верхневолжья с трассой М9.

Автодорога «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» связывает Тверь с районными центрами северо-востока региона, по ней же можно проехать в соседнюю Вологодскую область.

«Красномайский - Фирово» - единственная автодорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов Фировского района, а также связь с трассами М10 и М11.

До 2024 года в рамках реализации нацпроекта в Тверской области планируется отремонтировать 1244 километра автодорог регионального значения. В целом по итогам реализации нацпроекта на 50% должно снизиться количество мест на дорогах региона, где наиболее часто происходят ДТП.

Всего в 2019 году объём областного Дорожного фонда составит 10,6 млрд рублей – на 45% больше, чем в 2018 году, в 2,5 раза – по сравнению с 2016-м. Три четверти средств фонда планируется направить на строительство и ремонт дорог, поддержку дорожной деятельности в муниципалитетах.

1,3 млрд рублей направят на ремонт дорог и дворов в районах Тверской области. При финансовой поддержке области будут приведены в порядок 159 объектов в 41 муниципальном образовании. Еще одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь кампания будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также закона о городах воинской славы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.