В столице Верхневолжья появится областной Дворец бракосочетания

В столице Верхневолжья планируется создание регионального Дворца бракосочетания, в котором заключать браки смогут жители всех муниципальных образований Тверской области. Этот вопрос обсуждался на совещании по реализации проекта, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас создание областного Дворца бракосочетания - очень важный проект. Заключение брака в красивых залах, торжественной обстановке должно остаться ярким воспоминанием у молодожёнов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Дворец бракосочетания разместится на Свободном переулке Твери, в здании старого автовокзала, построенного в стиле классицизма с просторными залами и колоннами внутри, что органично впишется в концепцию реализуемого проекта.

Здание, которое ведёт свою историю с 1958 года, будет капитально отремонтировано. Планируется полностью заменить кровлю, оконные и дверные проемы, инженерные коммуникации, на фасаде здания восстановить декоративные элементы, обеспечить архитектурную подсветку и провести ряд других работ.

Кроме того, предусматривается обустройство парковки и благоустройство прилегающей территории.

Внутри по проекту разместятся три зала для торжественной церемонии регистрации браков, комнаты жениха и невесты, зал для вручения медалей «Родившемуся в Тверской области», чествования юбиляров семейной жизни и других мероприятий, направленных на укрепление института семьи в Тверской области.

Также на совещании рассматривалась возможность установки перед областным Дворцом бракосочетания памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской - супружеской паре, которая для всех жителей Тверской области является образцом семьи, любви и верности.

Пресс-служба Правительства Тверской области