В 2018 году для оказания паллиативной помощи в ЦРБ Тверской области поступило свыше 300 кроватей

В 2018 году в Тверской области для оказания паллиативной помощи и улучшения качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми заболеваниями, были закуплены 344 паллиативные кровати. Деньги на их приобретение были выделены из федерального бюджета.

В январе 2019 года Президент РФ Владимир Путин при посещении Петербургского детского хосписа отметил, что средства на паллиативную помощь будут выделяться регулярно.

6 марта 2019 года глава государства подписал закон, касающийся вопросов оказания паллиативной медицинской помощи.

«Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь – это важнейшее право каждого гражданина. Укрепление материально-технической базы учреждений играет большую роль в повышении качества медицинской помощи на территории Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Паллиативные кровати поступили в ЦРБ 23 муниципальных образований региона. Кроме того, 15 коек были закуплено для Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера, где также функционирует отделение паллиативной медицинской помощи.

Также в 2018 году была приобретена и поставлена новая мебель и в стационары районных больниц. В частности, для Ржевской ЦРБ из областного бюджета были выделены деньги на приобретение 231 функциональной кровати, для Кимрской ЦРБ - 104.

В общей сложности для медицинских учреждений региона было закуплено 679 функциональных кроватей с механическим и электрическим приводами.

Работа по оснащению мебелью медицинских учреждений региона будет продолжена и в этом году.

Пресс-служба Правительства Тверской области