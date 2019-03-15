17 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства



Уважаемые работники и ветераны сферы торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд важен для каждого человека. Вы обеспечиваете людей самым необходимым – водой, теплом и светом, товарами и сервисными услугами. Ваша работа во многом определяет качество жизни граждан, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.

Уверен, что профессионализм, ответственность и внимательное отношение к людям помогут вам эффективно решать актуальные задачи. Главные из них – модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления услуг населению.

Желаю вам профессиональных успехов и реализации всех планов в деятельности на благо жителей Тверской области!

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечают люди разных профессий и сфер деятельности, но объединяет их одно - они делают жизнь комфортной, удобной, уютной. Спасибо вам за ваш неустанный труд, за постоянный поиск новых форм и активное внедрение современных различных технологий, улучшение культуры обслуживания населения, за большой вклад в повышение качества жизни жителей Конаковского района.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Ваш вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы торговли и повышения экономического потенциала и престижа района заслуживает уважения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие населения. Каждодневный труд работников ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь комфортной и благоустроенной. Вы несете ответственность за эксплуатацию жилищного фонда, от вас зависит не только уют в наших домах, но и бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов.

Желаем вам успешной, плодо-творной работы, финансового благополучия, стабильности, процветания, крепкого здоровья.

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных.