«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА»: МАШИНА ЗА УДАЧУ

Глава Конаковского района Олег Лобановский от лица оргкомитета фестиваля награжден письменной Благодарностью «За весомый вклад в развитие любительского рыболовства в России и содействие в проведении Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка».

На снимке (слева направо): А.Краев, А.Решетов, О.Лобановский на церемонии открытия.

9 марта на базе загородного отеля «Конаково Ривер-Клаб» состоялось событие федерального масштаба: традиционный фестиваль «Народная рыбалка», который прошел уже в седьмой раз. Попечительский совет фестиваля возглавляет Президент России Владимир Путин. Организатором фестиваля выступает некоммерческое партнерство «Народная рыбалка». Третий год фестиваль имеет прописку в Конаковском районе на просторах Московского моря, и третий год его организаторами на месте является руководство «Конаково Ривер-Клаб» при непосредственном участии администрации Конаковского района и при поддержке правительства Тверской области. Главным призом за удачный клев, как и в прошлые годы, стал автомобиль.

На церемонии торжественного открытия со сцены, установленной прямо на берегу Волги, всех приветствовали глава Росрыболовства Андрей Крайний, руководитель спорткомитета Тверской области Андрей Решетов, президент фестиваля Андрей Денисов, хозяин площадки, на которой проводится фестиваль, Марк Каганский и глава Конаковского района Олег Лобановский, который сказал:

- Конаковский район уже не в первый раз принимает у себя на базе комфортабельного отеля мероприятие всероссийского уровня. За семь лет существования фестиваль стал действительно народным: любой может приехать в «Ривер-Клаб» и попробовать поймать рыбу своей мечты, которая принесет приз - легковой автомобиль. Ну а если удача не улыбнется, то все равно выиграет каждый участник: прекрасная погода и отличное настроение, а главное - впечатления на долгое время, этим все обеспечены сполна!

Андрей Решетов зачитал приветствие от губернатора Тверской области Игоря Рудени:

- «Народная рыбалка» объединила тысячи людей, которые ценят активный отдых и красоту российской природы. Искренне рад, что фестиваль получил прописку в Тверской области. Это укрепляет традиции богатейшей истории рыбного промысла в Верхневолжье, где расположено более 900 рек и почти 1800 озер. За годы проведения фестиваль стал одной из самых популярных площадок, которая пропагандирует развитие спортивного и любительского рыболовства в нашей стране...

«Народная рыбалка-2019» собрала около 4000 участников. Это меньше, чем в прошлом году, когда на волжский лед напротив «Ривер-Клаба» вышли более 5,5 тысяч любителей активного зимнего отдыха

на свежем воздухе. Но размах все равно впечатляет.

Фестиваль для пущей зрелищности традиционно совмещают с празднованием Масленицы, которая в прошлом году была в конце февраля. В этом же году масленичная неделя выпала на первую декаду марта, и, возможно, некоторые опасались, что лед к этому времени подтает и рыбалка может не состояться. Погодные условия были вполне мартовские: температура воздуха +5, переменная облачность, поверх довольно скользкого льда - вода. Ко всему добавился сильный ветер. Но толщина ледяного покрова в этом месте, как сказали нам рыбаки, которые, «пристреливаясь», бурили его в разных местах, - от 40 до 60 сантиметров. То есть, рыбалку можно было вполне отнести к экстремальным зимним видам спорта, но в плане толщины льда все было безопасно. В общем, скептики оказались не правы.

Кое-кто иронизировал: «народная» и «Ривер-Клаб» - явно не синонимы, ведь уровень цен на предлагаемый сервис в отеле рассчитан на людей с достатком существенно выше среднего. Но разноплановый подход к мероприятиям событийного туризма заключается в том, чтобы предложить что-то интересное и доступное людям с разной толщиной кошелька. Поэтому, хоть и шутили, что «в этот день сюда пускали «простой народ», на самом деле среди нескольких тысяч гостей загородного отеля ни одного олигарха замечено не было.

А вот простых конаковцев (как и гостей города) – сколько угодно. Они развлекались масленичными гуляньями, пекли блины на сковородах с длинными ручками, покупали выпечку и разнообразные напитки, водили хороводы под аккомпанемент творческих коллективов районного ДК «Современник». Был и столб, на который лазили смельчаки за призом, дети бились мешками на перекладине и уворачивались от еще одного мешка, который летал вокруг столба (не того, на который лазили, а другого). В общем, разнообразие развлечений было на высоте. Хотя кое-кто сокрушался по поводу отсутствия бесплатных пельменей (в прошлом году ими можно было насытиться, отстояв неизбежную в таких случаях очередь) и конкурса по ловле поросят от агрофирмы «Дмитрова Гора», где пойманного свина можно было забрать домой.

Культурную программу обеспечивали непрерывно что-то говорившие и рассказывавшие ведущие центральных каналов. В культурной программе приняли участие творческие коллективы Конаковского района: ансамбли «Русская душа» и «Завалинка» районного ДК «Современник», вокальный ансамбль «Фантазия» из Дмитровой Горы» и ансамбль «Северяночка» ветеранов Кольской АЭС.

После выстрелов в воздух, которые дали старт лову, начался первый этап состязаний. Он продолжался три часа. За это время претендентам на главные награды нужно было постараться поймать самую крупную рыбу. По весу самого большого экземпляра определялись 12 финалистов в четырех номинациях.

Но уже до финала свои первые награды получили самые юные рыболовы. Здесь медали за участие получили все участники в возрасте до 15 лет. А кто смог правильно ответить на вопросы рыболовной викторины, тот еще получил и дополнительный ценный приз. Например, брат и сестра Вадим и Дарья Новожиловы получили за удачный ответ от спонсора - фирмы «Stihl» по электропиле! Дети учатся в Конаковской средней школе №1, их мама Татьяна сказала что эти призы на даче всегда пригодятся.

По итогам первого этапа среди взрослых определились 12 финалистов в четырех номинациях по виду рыбы: лещ, окунь, ерш и плотва. В финале им предстояло за короткое время поймать самой большой улов по сумме всех рыб. И счастливчиком оказался Константин Добычин из Твери. Его два подлещика потянули на весах на 497 граммов! Они и принесли тверичанину главный приз всероссийского фестиваля «Народная рыбалка-2019» - японский легковой автомобиль «Datsun» стоимостью около шестисот тысяч рублей! Напомним, что в 2017 году счастливым обладателем японского «железного коня» стал житель г. Конаково Кирилл Никитин (рыбка, решившая судьбу машины, весила 24 грамма), а в 2018 году «Фольксваген» получил москвич Геннадий Мудрый, который почти 15 лет живет в Конаковском районе и считает себя местным. Его победный улов и вовсе составил 14 граммов! На этом фоне полкило леща выглядели солидно.

Кстати, судьи, взвешивавшие уловы, просили совсем уж маленьких рыбок отпускать обратно: кулинарного проку с них никакого, а так еще поплавают, жирку нагуляют и в следующем году, возможно, станут полноценным товарным продуктом.

Своими впечатлениями поделились вип-персоны фестиваля. Так, председатель оргкомитета фестиваля заместитель председателя Евразийского банка развития Андрей Крайний сказал:

- Здорово, что в очередной раз гостеприимная тверская земля принимает «Народную рыбалку»! Мы будем проводить фестиваль и впредь, именно здесь, на Московском море в Конаковском районе. Людям нравится здесь ловить рыбу и отдыхать.

На церемонию закрытия приехал и заместитель губернатора Тверской области Андрей Белоцерковский. Он отметил:

- Сегодня мы в очередной раз стали свидетелями того, насколько подледный лов популярен среди людей. И фестиваль, действительно, давно уже стал по-настоящему народным. У Верхневолжья есть все условия, чтобы стать одним из центров рыбной ловли, и спасибо природе, которая создала на тверской земле множество водоемов. В регионе много мест для активного отдыха, где создана или сейчас создаётся инфраструктура, и в этом туристическое преимущество региона.

К сожалению, из-за погодных условий в этот раз не стали устраивать самое зрелищное состязание фестиваля - забег бурильщиков, и чучело Зимы по причине сильного ветра тоже решили не сжигать. А во всем остальном фестиваль прошел согласно плану. И что особенно радует - на него приезжают не только рыбку ловить и машины выигрывать. Многие приехали просто так – отдохнуть и поучаствовать в веселом празднике. Как говорится, был бы повод. И таким поводом стала «Народная рыбалка».

За безопасность на подтаявшем волжском льду отдельная благодарность - сотрудникам ГИМС МЧС Конаковского района и Тверской области.