РОЖДЕННЫМ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прекрасный праздник подарил районный Дворец культуры «Современник» женщинам в канун Международного женского дня 8 Марта. И в этот день по традиции медалью «Родившемуся в Тверской области» были награждены 6 семей, проживающих в Конаковском районе, в которых накануне родились дети.

Мероприятие прошло 6 марта. Со словами поздравлений выступили председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин и два заместителя главы администрации района: Видади Тахмезов и Александр Слепышев. Они от лица всех мужчин Конаковского района поздравили находившихся в зале представительниц прекрасного пола.

А затем на сцену вышли те самые семьи. Медалью «Родившемуся в Тверской области» награждены Дмитрий и Евгения Махницкие с дочуркой Алисой, Андрей и Юлия Крутовы с сыном Мироном, Юлия Рогожина и дочь Варвара, Руслан и Светлана Мироненко и их сынок Евсей, Геннадий и Ольга Логиновы и дочурка Вероника. Сергей и Яна Родионовы с дочкой Валечкой, к сожалению, прибыть не смогли, но награду им передали. Эту медаль вручают семьям 4 раза в году: в канун 8 Марта, в День защиты детей 1 июня, на День матери и в День семьи.