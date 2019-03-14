В Правительстве Тверской области обсудили реставрацию колокольни Николаевского собора в Калязине

14 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в региональном Правительстве совещание, посвящённое реставрации объектов культурного наследия в регионе. В частности, обсуждалось приведение в порядок колокольни Николаевского собора в Калязине — одного из самых известных туристических объектов Тверской области.

Проектно-сметная документация на проведение реставрации объекта уже разработана. В настоящее время идёт передача сооружения в областную собственность.

«Этот процесс должен быть завершён до 1 мая. Кроме восстановления внешнего вида архитектурного памятника, необходимо установить на колокольне часы, оборудовать подсветку», — сказал Игорь Руденя.

Калязин входит в число основных центров притяжения туристов в Тверской области. Развитию инфраструктуры туризма в регионе уделяется особое внимание. Дороги к основным достопримечательностям в Калязине планируется отремонтировать в рамках знакового инвестиционного проекта «Волжское море», направленного на развитие водного туризма. На его реализацию в 2019-2021 годах из федерального бюджета региону выделено свыше 1,1 млрд рублей. Предусмотрено софинансирование из региональной казны в размере более 180 млн рублей и частные инвестиции.

В декабре прошлого года Губернатор Игорь Руденя представил проект «Волжское море» Президенту России Владимиру Путину.

На совещании 14 марта также обсуждалось завершение реставрации построек комплекса Тверского императорского дворца: оранжереи и здания бывшего реального училища; дома М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери; а также проведение работ в комплексе зданий Аваевской больницы, Васильевской церкви в Торжке и на других объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области