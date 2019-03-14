Губернатор Игорь Руденя и Министр финансов Тверской области Марина Подтихова обсудили мобилизацию доходов регионального бюджета

14 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области встречу с Министром финансов региона Мариной Подтиховой. Обсуждались вопросы мобилизации доходов областного бюджета, укрепления налоговой базы.

«В нашем регионе есть потенциал для роста доходной базы бюджета. В том числе это муниципальные образования, где мы планируем увеличить количество объектов налогообложения. Речь идет о земельных участках и строениях, которые не стоят сегодня на кадастровом учете», – считает Игорь Руденя.

Как доложила Марина Подтихова, по итогам 2018 года доходы региональной казны выросли на 12% по отношению к уровню 2017-го и составили более 60,7 млрд рублей. Из них налоговые доходы - порядка 56,7 млрд рублей.

Более 20 млрд рублей составили поступления за счёт налога на доходы физических лиц, свыше 14,1 млрд – налога на прибыль организаций. В числе крупнейших налогоплательщиков региона - АО «Атомэнергопром» (входит в ГК «Росатом»), ОАО «ТВЗ», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД».

С начала 2019 года в консолидированный бюджет региона поступило порядка 7,7 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года. В качестве перспективных направлений для роста налоговых доходов рассматриваются создание новых крупных предприятий, развитие предпринимательства, постановка на учёт используемых, но неоформленных земельных участков, повышение собираемости штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Пресс-служба Правительства Тверской области