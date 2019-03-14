Правительством Тверской области разработаны планы-графики консолидации коммунальных активов в муниципальных образованиях

Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Тверской области Татьяной Жарлицыной по вопросам развития региональной инженерной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Правительство Тверской области ведет последовательную работу по консолидации коммунальных активов, – сказал Игорь Руденя. – Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг».

В настоящее время разработан план-график расширения зоны деятельности ООО «Тверь Водоканал», на базе которого ведется консолидация активов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Тверской области. Сейчас компания осуществляет деятельность на территории города Твери, обслуживает сети в поселке Радченко Конаковского района и приступила к эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в Старице.

Напомним, в соответствии с поручением Губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе будет проведена интеграция водоканалов 20 городов и поселков. На первом этапе – до середины 2019 года – планируется осуществить передачу в управление ООО «Тверь Водоканал» коммунальных сетей 14 муниципальных районов на условиях концессионных соглашений. Это территории, которые участвуют в реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Остальные активы должны быть консолидированы до конца текущего года.

Аналогичный процесс происходит и в теплоэнергетическом комплексе. До конца 2019 года на базе регионального оператора планируется объединить теплоэнергетические активы 32 муниципальных организаций, расположенных на территории 26 муниципальных районов. Это позволит обеспечить системный подход к модернизации, реконструкции теплоэнергетического и генерирующего оборудования, обеспечить надежность, доступность и высокое качество услуг теплоснабжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области