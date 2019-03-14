Более 70 млн рублей направят из бюджета Тверской области на обеспечение в 2019 году льготы многодетным семьям по освобождению от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов

В 2019 году в Тверской области на обеспечение льготы многодетным семьям по освобождению от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) будет направлено 70,4 млн рублей. Это позволит усилить соцподдержку свыше 11,3 тысячи семей, где воспитывают более 37 тысяч детей. Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Уверен, что эти деньги станут вкладом в поддержку многодетных семей Тверской области. Важно, чтобы оформление льготы было удобным для многодетных семей», — отметил Игорь Руденя после заседания Правительства Тверской области 12 марта.

В настоящее время Министерство социальной защиты Тверской области разрабатывает порядок предоставления льготы многодетным семьям. Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года. Единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 96,5 рубля с человека в месяц.

Новая мера поддержки, которая освобождает многодетные семьи Верхневолжья от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, введена по инициативе Губернатора. Соответствующий региональный закон Игорь Руденя подписал 7 марта.

В Тверской области также планируется разработать другие меры поддержки многодетных семей. На встрече Губернатора с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ларисой Мосолыгиной 5 марта достигнута договоренность о том, что до конца марта текущего года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области