В Твери пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят большим концертом и розыгрышем путевки

В Твери пройдет серия мероприятий, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Основные торжества будут организованы в Городском саду. Одним из ярких событий праздника станет розыгрыш путешествия в Крым на двоих.

Большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Твери пройдет в Городском саду 16 марта с 12.00 до 16.00. В ее рамках состоится розыгрыш путевки на двоих в Крым, участие в котором смогут принять все желающие.

В этот день на празднике в Городском саду будут работать различные площадки: спортивная «Проверь себя – сдай нормы ГТО» и молодежная «Тверь – Таврида: найди своих». В программе – презентация молодёжного форума «Таврида» от ее посла в Тверской области Ксении Дмитриевой.

Также организаторы подготовят интерактивные площадки, для детей будут работать аниматоры. Здесь же состоится танцевальный флешмоб и мастер-класс по оригами, на котором можно будет изготовить один из символов «Крымской весны» – подснежник. Участники также сделают открытки дружбы, которые затем будут отправлены в Крым. Начало – в 12:00. Подробности – в сообществе https://vk.com/molod_tver

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры и библиотеках города 16 и 17 марта состоятся тематические программы, выставки детских рисунков, книжные выставки, кинопоказы, видеопрезентации, мультимедийные программы. Каждый желающий сможет принять участие 16-18 марта в онлайн-викторине «Мой Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в рамках празднования 5-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Твери состоится более 20 мероприятий.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Пресс-служба Правительства Тверской области