Игорь Руденя принял участие в совещании у Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о программе комплексного развития сельских территорий

13 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое реализации на территории региона новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Среди тем обсуждения - оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров в муниципалитетах области.

В настоящий момент на территории Тверской области оборудовано свыше 3300 контейнерных площадок, установлено свыше 18,5 тыс. контейнеров для сбора отходов. В 2019 году приобретено около 600 новых контейнеров. В планах -продолжить работу по созданию современной инфраструктуры для сбора мусора в регионе.

«Контейнеры должны быть также установлены на стоянках трасс М-10 и М-9, на остановочных пунктах вдоль межмуниципальных дорог, на АЗС. Наша задача навести чистоту на территории Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Новые правила обращения с ТКО начали действовать с 1 января 2019 года. Полный переход на новую систему будет проходить постепенно в течение года.

Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация – ООО «Тверьспецавтохозяйство». На совещании, в частности обсуждались вопросы приобретения для предприятия новой коммунальной техники.

В январе было принято решение снизить норму накопления отходов в тверском регионе. При этом ежемесячная плата за вывоз и утилизацию мусора стала одинаковой для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области - 96,5 рублей с человека.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени более 11,3 тысяч многодетных семей Тверской области получат льготу по освобождению от платы за вывоз твердых коммунальных отходов в 2019 году. В настоящий момент в регионе разрабатывается порядок предоставления льготы. Как отметил, глава региона рассматривается несколько вариантов её предоставления, при этом главное – чтобы оформление было удобным для многодетных семей.

С 29 декабря 2018 года работает горячая линия 8-800-250-99-48, куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией вывоза мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области