Новый вертолёт Ми-8 для санавиации поступил в Тверскую область

13 марта в Тверскую область прибыл новый вертолёт Ми-8 для нужд санитарной авиации региона. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь авиапарк службы санавиации Верхневолжья состоит из двух воздушных судов: новой машины и ещё одного вертолёта Ми-8.

Развитие санитарной авиации – актуальное направление для Тверской области, самого крупного региона Центральной России. С помощью вертолётов медики оперативно доставляют пациентов в тяжёлом состоянии из отдалённых районов в областную столицу или федеральные медицинские центры. Начиная с 2011 года, когда в регионе начали использовать санитарную авиацию, были спасены жизни почти 500 человек.

«Тверской области поставлен новый современный вертолет, оборудованный всем необходимым для оказания медицинской помощи. Протяженность нашей области – более 400 километров, поставленный нам Ми-8 позволяет сделать вылет и доставить больного в медицинское учреждение без дозаправки. Что очень важно – проводить медицинские процедуры, реанимационные мероприятия можно прямо на борту во время полета. Это означает, что мы сможем спасти жизни многих наших граждан», - отметил Губернатор Игорь Руденя, комментируя событие.

Новый вертолёт будет базироваться на аэродроме Змеёво. Машина уже готова к вылетам. На базе Областной клинической больницы сформирована и обучена врачебная бригада.

В феврале текущего года сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации и передаче региону нового вертолёта был вручён Губернатору Игорю Рудене на торжественной церемонии на площадке Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля.

Ранее планировалось, что Тверской области будет передан вертолёт «Ансат». Однако было принято решение о поставке региону Ми-8, так как эта модель может обеспечить полёты на большие расстояния без дозаправки. Вертолёт изготовлен АО «Вертолеты России», входящим в состав Госкорпорации «Ростех».

В данный момент на территории Верхневолжья насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Одна из них расположена рядом с областной клинической больницей в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области