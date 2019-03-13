60 авторов претендуют на победу в III Всероссийском конкурсе молодых поэтов «Зелёный листок»

В Тверской области завершился приём заявок на участие в III Всероссийском конкурсе молодых поэтов «Зелёный листок». Всего в оргкомитет конкурса поступило около 400 заявок, в финал вышли 60 авторов.

В этом году география участников конкурса весьма обширна. Заявки прислали авторы из 83 городов России, а также поэты из Беларуси, Украины и Донецкой Народной Республики.

Конкурсные работы оценивают известные поэты, публицисты, литературоведы и критики. Среди них председатель редакционного совета Литературной газеты Юрий Поляков, Лауреат премии Солженицына Юрий Кублановский, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, Народный артист России Вениамин Смехов.

Победители конкурса по традиции будут объявлены 21 марта, во Всемирный день поэзии, в «Доме поэзии Андрея Дементьева».

Конкурс «Зеленый листок» был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Будучи главным редактором литературно-художественного журнала «Юность», Андрей Дементьев предложил первые публикации начинающих поэтов и писателей отмечать зелёным листочком, а январский номер года посвящать только таким «зелёным» авторам.

«Очень важно, что проект продолжает традиции легендарного журнала «Юность». Это подчеркивает преемственность поколений, продолжает эстафету поддержки молодых талантов, служит сохранению богатства и разнообразия отечественной культуры, укреплению в обществе традиционных нравственных ценностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Главная награда конкурса – небольшие композиции в виде зелёных листочков скульптора Андрея Ковальчука, он же подарил Твери памятник Михаилу Тверскому. Кроме памятной награды победители получают денежные премии, дипломы и подарки. Всех участников церемонии награждения ждут мастер-классы от известных писателей, профессоров Литературного института и традиционная рубрика «открытый микрофон».

Также 21 марта в «Доме поэзии Андрея Дементьева» откроется выставка, посвященная 220-летию Александра Пушкина. Экспонаты предоставил Государственный музей поэта в Санкт-Петербурге.

22 марта в Тверском театре драмы состоится показ музыкального спектакля «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина. Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.

Андрей Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в прошлом году свое 5-летие.

Пресс-служба Правительства Тверской области