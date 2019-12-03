Даниил Ейбог: «Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области необходима»

Мастер спорта России международного класса по шорт-треку, серебряный призер Всемирной зимней универсиады в Красноярске Даниил Ейбог подчеркнул, что Тверской области необходима стратегия развития физкультуры и спорта, которая позволит создать условия для занятий массовыми видами спорта.

«Стратегия необходима, чтобы у спортсменов были все необходимые условия, четкий план, позволяющий заниматься стабильно, без срывов и неожиданных перемен», – сказал Даниил Ейбог.

По его мнению, более широкому вовлечению жителей региона в занятия физкультурой и спортом должны содействовать, в том числе, образовательные учреждения.

«Надо приводить в спортивные секции детей, прежде всего школьников. Например, были бы интересны уроки физкультуры на шорт-треке. У нас большая секция, но если будет еще больше участников, это только к лучшему», – считает Даниил Ейбог.

Напомним, 12 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрена региональная Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Документ направлен на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», – отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

На реализацию стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.