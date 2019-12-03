Богдан Пищальников: «Развитие массового спорта в Тверской области позволит воспитать новых призеров и чемпионов»

Мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, участник двух Олимпийских игр Богдан Пищальников отметил значимость Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года, которая была рассмотрена 12 марта на заседании регионального правительства.

«Полностью соглашусь с главой тверского региона Игорем Руденей в необходимости разработки и утверждения такой стратегии. Она в своей глубине предусматривает то, что у нас было в советские времена: именно из массового спорта выходили призеры и чемпионы, которыми гордилась вся страна. Комплекс ГТО, работа спортивных обществ, развитие инфраструктуры – все это обязательно даст свои плоды. Вырастет количество людей, которые будут заниматься физкультурой и спортом, будут добиваться успехов. Стратегия, на мой взгляд, правильная. Она создана в русле соответствующей федеральной программы», – считает Богдан Пищальников.

Напомним, 12 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрена региональная Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Документ направлен на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», – отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

На реализацию стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.