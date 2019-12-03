Тверская область примет участие в программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом

Около 7 тысяч квалифицированных специалистов и рабочих планирует принять Тверская область по программе переселения соотечественников до 2024 года. Вопросы реализации на территории региона государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы активно готовы включиться в реализацию программы и пригласить в Тверскую область наших соотечественников, которые близки нам по культуре, духу, традициям. Мы готовы обеспечить этих людей рабочими местами. Тем более у нас количество вакансий превышает объем выделенной квоты», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Квота около 7 тысяч соотечественников — квалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, согласована Правительством РФ. Также в соответствии с типовой программой, разработанной Правительством страны, в регионе создана подпрограмма оказания содействия переселению соотечественников.

В частности, документом предусмотрено оказание медицинской помощи гражданам до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства РФ, поддержка в нострификации документов об образовании, помощь в поиске работы и повышении квалификации, юридические консультации.

В 2018 году тверской регион принял 1589 соотечественников, из них 1114 трудоспособного возраста. 80% переселенцев устроились на постоянную работу.

Пресс-служба Правительства Тверской области