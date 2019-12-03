В Твери планируют построить крупные спортивные объекты

В рамках реализации Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года в столице Верхневолжья планируется построить крупные спортивных объекты: многофункциональный спорткомплекс, футбольный центр, состоящий из стадиона и футбольного манежа, гребную базу на Волге. Кроме того, на базе стадиона «Центральный» предполагается создать спортивный кластер, который объединит легкоатлетический манеж с беговыми дорожками, сектора для прыжков в высоту, толкания ядра, универсальные игровые площадки и другие элементы. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Под реконструкцию попадают две гребных базы в Твери. В настоящий момент завершены изыскательные работы. Мы готовы приступить к реализации проектов. Что касается строительства крупных спортивных объектов, то по этому вопросу есть поручение заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, есть согласование с Министерством спорта РФ. Кроме того, партнёром по одну из проектов выступает банк «ВТБ», поэтому сегодня мы уже выходим на формат практической реализации данных мероприятий», - отметил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года утверждена на заседании регионального Правительства, которое 12 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Документ направлен на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей региона к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», - отметил на заседании Губернатор Игорь Руденя.

На реализацию Стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.

Среди основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и в крупных областных центрах, развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших поселениях, ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах, строительство плоскостных сооружений «шаговой доступности», укрепление материально-технической базы спортшкол, усиление тренерского штата, проведение в регионе массовых соревнований и другие.

В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 55%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.

Пресс-служба Правительства Тверской области