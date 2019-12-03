Владимир Дячок поддержал идею взаимодействия региональных и муниципальных спортивных школ Тверской области

Руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола Федерации баскетбола России Владимир Дячок в качестве приглашенного эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области, на котором 12 марта была рассмотрена региональная Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2024 года.

«Хотел бы отметить работу регионального комитета по физкультуре и спорту за последние три года. Тверская область обладает хорошими спортивными традициями. Наша национальная сборная по баскетболу успешно прошла квалификационный отбор на Кубок мира, и одним из главных творцов этого успеха стал воспитанник Тверской области Дмитрий Хвостов», – обратил внимание Владимир Дячок.

По его словам одним из ключевых элементов Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области является идея взаимодействия региональных и муниципальных спортивных школ.

«Муниципальные школы занимаются дополнительным образованием, спортивной подготовкой, а региональные – воспитанием спортивного резерва для страны. Думаю, что выстраивание такого взаимодействия будет отличным примером для других регионов», – сказал Владимир Дячок.

Напомним, на заседании Правительства Тверской области 12 марта рассмотрена региональная Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Документ направлен на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», – отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

На реализацию стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.