Юрий Дзитовецкий: «Важно развивать лучшие спортивные традиции в крупных и небольших муниципалитетах Тверской области»

Председатель общественного совета при комитете по физической культуре и спорту Тверской области Юрий Дзитовецкий прокомментировал итоги заседания регионального правительства, где была рассмотрена Стратегия развития физкультуры и спорта Тверской области до 2024 года.

«Самое главное, о чем говорилось на заседании, – региональному спорту необходима поддержка и развитие инфраструктуры. Позитив и надежду вызывает то, что губернатор Игорь Михайлович Руденя поставил задачу популяризировать массовые виды спорта, в том числе, обязательно проводить в муниципальных образованиях знаковые соревнования на Кубок губернатора, Кубок Тверской области по базовым видам спорта. Это позволит развивать лучшие тверские спортивные традиции не только в крупных муниципалитетах, но и на небольших и отдаленных территориях», – считает Юрий Дзитовецкий.

Напомним, на заседании Правительства Тверской области 12 марта рассмотрена региональная Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Документ направлен на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», – отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

На реализацию стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.