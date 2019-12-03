По инициативе Губернатора Игоря Рудени 3,5 млн рублей направят дополнительно на восстановление воинских захоронений в Тверской области в 2019 году

12 марта на заседании регионального Правительства Губернатор Игорь Руденя принял решение направить дополнительно более 3,5 млн рублей на ремонт воинских захоронений Тверской области. С учетом этих средств финансирование проекта из регионального бюджета в этом году превысит 4,7 млн рублей. Планируется привести в порядок 27 памятников.

«Это важная часть работы по сохранению памяти людей, которые отдали свою жизнь, защищая наш регион в годы Великой Отечественной войны. В случае невозможности ремонта памятников из-за больших разрушений дано поручение изготовить их точные копии из современных материалов», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Задачу разработать областную программу по обновлению воинских мемориалов в муниципалитетах глава региона поставил в феврале текущего года.

Региональные средства будут направлены в качестве субсидий 17 муниципальным образованиям, которые подали заявки на участие в проекте. Это Тверь, Ржев и Ржевский район, Торжок, Осташковский, Удомельский, Нелидовский городские округа, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кашинский, Лихославльский, Селижаровский, Спировский, Старицкий, Торопецкий районы. Предусмотрено софинансирование из местных бюджетов.

В настоящее время в Тверской области насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр.

Пресс-служба Правительства Тверской области