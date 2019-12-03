Более 11,3 тысячи многодетных семей Тверской области получат льготу по освобождению от платы за вывоз твердых коммунальных отходов в 2019 году

Министерство социальной защиты Тверской области разрабатывает порядок предоставления льготы многодетным семьям по освобождению от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 12 марта, отвечая на вопросы журналистов после заседания регионального Правительства.

Глава региона отметил, что рассматривается несколько вариантов предоставления льготы, главное – чтобы ее оформление было удобным для многодетных семей.

«Необходимые средства в размере около 70 млн рублей зарезервированы в региональном бюджете. Уверен, что эти деньги станут вкладом в поддержку многодетных семей Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил депутатов Законодательного Собрания региона за поддержку инициативы о введении новой льготы для многодетных семей, а также за оперативное рассмотрение вопроса на заседании регионального парламента 7 марта.

В 2019 году получателями поддержки станут более 11,3 тысячи семей Верхневолжья, где воспитывают троих или более детей. Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года.

Новая мера поддержки, которая освобождает многодетные семьи Тверской области от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, введена по инициативе Губернатора. Соответствующий региональный закон Игорь Руденя подписал 7 марта.

В Верхневолжье также планируется разработать другие меры поддержки многодетных семей. На встрече Губернатора с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной 5 марта достигнута договоренность о том, что до конца марта текущего года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области