Игорь Руденя: современные объекты спортивной инфраструктуры должны быть в каждом муниципалитете Тверской области

Рассмотрение Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года стал основным вопросом заседания регионального Правительства, которое 12 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Стратегия направлена на создание в Тверской области условий для максимального привлечения жителей Тверской области к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Задачу по развитию массового спорта в регионах поставил Президент Владимир Путин на VII Международном форуме «Россия - спортивная держава».

«Ключевая задача - развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», - отметил на заседании Губернатор Игорь Руденя.

На реализацию Стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Игорь Руденя подчеркнул – современные объекты спортивной инфраструктуры должны быть в каждом муниципальном образовании Тверской области. Глава региона поручил Комитету по физической культуре и спорту провести анализ обращений граждан и совместно с главами муниципалитетов определить потребности в строительстве и ремонте спортивных объектов.

В районах появятся новые универсальные спортивные залы, плоскостные сооружения «шаговой доступности», в том числе специализированные площадки для тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – планируется установить 60 таких площадок.

Акцент на «шаговой доступности» спортивных объектов сделал и присутствовавший на заседании член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин.

«Основные направления Стратегии правильные. Начинать надо не с каких-то дорогостоящих и затратных сооружений, а постепенно и настойчиво создавать фундамент для развития спорта, имеется в виду создание спортивных школ, спортивных секций на базе образовательных учреждений. Это необходимо, в том числе и для развития адаптивного спорта», - подчеркнул Владимир Лукин.

В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 55%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.

Для решения этих задач продолжится практика проведения в регионе массовых спортивных мероприятий, соревнований всероссийского и международного уровня. Также запланирована реализация социального проекта «Дворовый тренер» во всех муниципальных образованиях, создание «групп здоровья» при социальных учреждениях для занятий лечебной физкультурой старшего поколения.

Стратегией также предусмотрен комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря, а также ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах.

Особое внимание уделят тренерскому штату. До 2024 года согласно Стратегии количество тренеров в Тверской области планируется увеличить на 40 процентов – до 1400 человек. Среди мер социальной поддержки спортивных кадров – предоставление субсидий для приобретения жилья.

Игорь Руденя поручил областному Комитету по физической культуре и спорту разработать план мероприятий по реализации Стратегии. Также глава региона дал поручение утвердить ежегодные областные соревнования по 16 базовым видам спорта среди команд из всех муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области