13 новых пианино поступило в детские школы искусств Тверской области с начала 2019 года

13 новых пианино в 2019 году получили детские школы искусств Твери, Ржева, Конаково, Кимр, Кимрского, Зубцовского районов и Нелидовского городского округа. Поставка музыкальных инструментов осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Культура».

Планируется, что всего в течение года 22 новых пианино будет установлено в детских школах искусств 15 муниципалитетов Верхневолжья.

Повышение доступности и качества дополнительного образования в регионе— задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Необходимо обеспечить максимальную доступность занятий в кружках и секциях для каждого ребёнка, вне зависимости от доходов его семьи и того, где он живёт — в городе, на селе, в районном центре», — считает Игорь Руденя.

На финансирование мероприятий нацпроекта «Культура» в Тверской области в 2019 году заложено порядка 40 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства, в частности, будут направлены на закупку оборудования для детских школ искусств и проведение капремонта сельских домов культуры.

Всего в этом году на финансирование отрасли культуры тверского региона предусмотрено 1,8 млрд рублей — на 246 млн рублей больше, чем в 2018-м. В рамках госпрограммы «Культура Тверской области» запланировано увеличение количества детей, которые обучаются в школах искусств, повышение числа участников клубных формирований и общего охвата жителей Верхневолжья мероприятиями в культурно-досуговых учреждениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области