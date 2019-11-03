Более 120 камер видеонаблюдения планируют установить в рамках системы «Безопасный город» в Твери в 2019 году

Внедрение и развитие на территории Тверской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») обсуждалось в рамках рабочей встречи Губернатора Игоря Рудени с руководителями силовых ведомств региона.

Обеспечение комплексной безопасности территории и населения региона является одной из важнейших задач Правительства Тверской области.

Ряд предложений по использованию комплекса в населённых пунктах с разным количеством жителей Губернатор Игорь Руденя озвучил в рамках совещания по внедрению и развитию системы «Безопасный город», которое прошло в Правительстве РФ 4 марта.

«Мы внесли предложение о том, чтобы система «Безопасный город» внедрялась в городах по единым типовым решениям, в зависимости от численности населения. Это касается камер на уличной сети, вокзалах и других общественных местах. В том числе камер с распознаванием лиц, что важно для поиска людей, находящихся в федеральном или международном розыске», — отметил Игорь Руденя.

Ещё одно предложение тверского региона — интегрировать систему «Безопасный город» в единый комплекс с системой ГИС ЖКХ, информационными системами скорой помощи, дорожных и других служб.

В настоящий момент в Тверской области разработана дорожная карта построения АПК «Безопасный город». Внедрение комплекса предполагается осуществлять в несколько этапов.

На первом этапе планируется развитие системы видеонаблюдения в городе Твери. В 2019 году в областной столице дополнительно планируют установить более 120 камеру видеонаблюдения. Ранее 28 видеокамер на 5 объектах были установлены в Центральном районе Твери. Кроме того, на территории региона установлено 66 рубежей контроля системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

По поручению Губернатора Игоря Рудени, пилотной площадкой по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» помимо Твери должен стать также Калининский район.

На втором этапе реализация проекта планируется создание комплекса средств автоматизации, который объединит все системы безопасности, в том числе систему энерго- и теплоснабжения, лесопожарного мониторинга, ГЛОНАСС и многие другие.

Также в рамках внедрения АПК «Безопасный город» в Тверской области создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112». В 2017 году был создан Центр обработки вызовов и учебный центр Системы-112. В конце 2018-го система была развёрнута на всей территории Тверской области.

Сейчас идёт создание полнофункционального резервного центра обработки вызовов, а также её интеграция с информационной системой Министерства здравоохранения Тверской области. Система-112 используется для вызова полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, газовой службы и для связи со службой «Антитеррор». В перспективе планируется включить в неё аварийные жилищно-коммунальные и дорожные службы, а также службы в сфере энергетики.

Следующий запланированный этап – полноформатное развёртывание комплекса «Безопасный город» на территории всей Тверской области. Предполагается масштабировать систему на муниципальные образования региона, подключить к ней камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах, филиалах МФЦ, социальных учреждениях, а также посты мониторинга метеорологической обстановки, уровня воды в водоёмах, загрязнения окружающей среды, работы котельного и насосного оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области